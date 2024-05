Aldaír Fernandes de Nóbrega

Sua prima Odete, filhos e netos, sua afilhada Gorete, marido e filho, seu sobrinho Delfim e esposa, sua sobrinha Maria da Luz e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa prima, madrinha, tia e parente, residente que foi ao Sítio do Piquinho, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:30 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 1.º andar do Atalaia Living Care- Caniço e do 4.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a nossa querida parente.

Mais informa que, na próxima segunda-feira, dia 13/05/2024, pelas 20:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a esse piedoso ato.

Machico, 9 de maio de 2024.