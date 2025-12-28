MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

28-12-2025
Albino da Conceição Rodrigues Cró
Albino da Conceição Rodrigues Cró
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, Maria Lúcia dos Santos Pereira Cró, suas filhas: Carolina Abreu, marido e filhos, Sófia Cró, marido e filho, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, que foi residente na Travessa dos Três Paus nº76, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima quinta-feira (dia 01-01-2026) pelas 11h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 28 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas