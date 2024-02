Alberto Luís Maria

Sua esposa Maria da Conceição Rodrigues de Sousa, irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente ao Caminho dos Saltos nº52, freguesia do Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.00 horas saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho) para o cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida Igreja.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Drº João de Almada, Ajudantes Domiciliárias da Segurança Social pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 10 de fevereiro de 2024