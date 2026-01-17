Albertino Reis de Abreu

Sua esposa, filhos, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Beco da Pena, Santa Luzia, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 17/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 24/01/2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 17 de janeiro de 2026