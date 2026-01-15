MADEIRA Meteorologia
15-01-2026
Albertina Felisbela de Abreu e Sousa
Albertina Felisbela de Abreu e Sousa
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

Seus filhos Marlene, marido, filhos e neta; Avelino; Sónia e filhos, Serafim; sua neta Mariana e filhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Tapona, Fonte Pinheiro, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 15/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela de Nossa Senhora da Conceição, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 18/01/2026, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Mãe é força, luta, amor e dedicação.Obrigada minha amada MÃE pelo teu cuidado e amor.Até ao nosso encontro na casa de Deus Pai Nosso Senhor.

Sua filha Marlene

Ribeira Brava, 15 de janeiro de 2026

