Agostinho Teles

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família participam a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à Rua da Portada, freguesia de Câmara de Lobos, Paróquia de Câmara de Lobos - São Sebastião.
Mais participam que o funeral se realiza DOMINGO, pelas 10h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para inumação no mesmo.
Será celebrada missa de corpo presente pelas 09h30, na referida capela.
A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de alguma forma manifestarem o seu pesar, e informa que a MISSA do 7.ª DIA será celebrada SEXTA-FEIRA, 03/10/2025, pelas 19h00, na Igreja Paroquial de Câmara de Lobos - São Sebastião.
Funchal, 28 de setembro de 2025