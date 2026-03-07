Agostinho Nóbrega Spínola

Sua esposa Constança, sua filha Nélia, marido e filho, seu filho Nelson, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, padrinho e parente, residente que foi ao Impasse do Moledo; Landeiros, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 10:30 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão- Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que, será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo sábado dia 14/03/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão- Machico, agradecendo a todos aqueles que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento à Médica de Família Dr.ª Catarina Ornelas, aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 1º andar do Hospital dos Marmeleiros, pelo profissionalismo, dedicação e carinho que tiveram com o nosso querido parente.

Machico, 7 de março de 2026.