Agostinho Gonçalves Figueira

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisneto e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural de Campanário, atualmente a residir em São Martinho, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 24/02/2026, saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, igreja Velha de São Martinho, pelas 15:15 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

O corpo encontra-se em câmara ardente a partir das 14:15 horas na igreja Nossa Senhora do Rosário, igreja Velha de São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 28/02/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 23 de fevereiro de 2026