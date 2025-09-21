MADEIRA Meteorologia
21-09-2025
Agostinho Gonçalves de Jesus
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Sua esposa, seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi do Complexo Habitacional da Torre, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 22/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Sexta-feira, 26/09/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 21 de setembro de 2025

