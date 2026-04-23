Sua esposa, filhas, filho, nora, genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Agostinho Gomes de Freitas, natural do Porto da Cruz e residente no Estreito da Calheta.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 23 de abril.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem entre as 13:00 e as 14:00h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Agradece igualmente às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, segunda-feira, dia 27 de abril, na Igreja Paroquial de Santa Luzia, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Estreito da Calheta, 23 de abril de 2026