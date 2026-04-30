Agostinho de Nóbrega Gouveia Marques

Sua companheira, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso companheiro, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao sítio do Serrado, freguesia do Porto da Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 10:15 horas, indo pela via-rápida, com destino a Capela do Novo Cemitério Municipal do Porto da Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Capela, pelas 09:00 horas.

No próximo domingo (03/05/2026) pelas 07:30 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Porto da Cruz, 30 de abril de 2026