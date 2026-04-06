Agostinho de Freitas

Sua esposa, seus filhos e genros, netos e bisnetos, sua irmã, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Beco do Espírito Santo, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, 06/04/2026, saindo do Hospital Particular da Madeira pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 11/04/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 6 de Abril de 2026