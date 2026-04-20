Agostinho de Andrade

Com carinho e saudade sua esposa, Maria do Espírito Santo Diogo, filhos, filha, noras, netos, bisneta, afilhado, cunhados, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi à Estrada da Corrida N.º19, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 20/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre, regressando depois ao local de partida.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 26 de Abril às 09:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 20 de abril de 2026