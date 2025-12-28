Agostinho da Cruz Gouveia Berenguer

Seus irmãos, demais família, a Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, utente e amigo que foi residente no Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15.00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente a toda a equipa da Unidade Dr. João de Almada, da Casa Saúde São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 30 de dezembro de 2025