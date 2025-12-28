MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

30-12-2026
Agostinho da Cruz Gouveia Berenguer
Agostinho da Cruz Gouveia Berenguer
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Seus irmãos, demais família, a Direção, Os Irmãos da Ordem Hospitaleira São João de Deus, colaboradores e utentes da Casa de Saúde São João de Deus, amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, utente e amigo que foi residente no Caminho do Trapiche, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15.00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente a toda a equipa da Unidade Dr. João de Almada, da Casa Saúde São João de Deus, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 30 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas