Agostinho da Costa

Hoje o céu está em festa a celebrar mais um ano do seu aniversário! Um homem extraordinário que partiu cedo demais e que todos os dias é lembrado, na saudade, na lembrança e sobretudo no coração.

Será sempre colo, abrigo, abraço... Será sempre proteção, aconchego, casa... Será sempre apoio, amor e lar!

Será sempre a pessoa que nos acompanha a todos nós em todas as etapas, em todos os caminhos e em todos os desafios, no íntimo dos nossos pensamentos e corações!

A vida é finitude, mas o Amor é infinitude.

A saudade estremece e ecoa todos os dias em nossos corações, mas conforta-nos as memórias e o Amor que temos e sempre teremos por si!

Temos a certeza que em cada passo, está sempre a acompanhar-nos, lado a lado, de mãos dadas, ainda que no fio invisível da presença física.

Iremos sempre festejar-lhe, todos os dias, porque o amor, esse nunca acabará.

Obrigado por tanto e por tudo!

A família comunica que será celebrada uma Missa em memória no dia 05/10/2025, às 6h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, por ocasião do 14.º aniversário de seu falecimento e de seu aniversário natalício.

4 de outubro de 2025