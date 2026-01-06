Agostinha Sousa de Abreu

Suas irmãs, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada dos Terreiros, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 06/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para a Igreja Paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no Domingo, dia 11/01/2026, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 6 de janeiro 2026