Agostinha Gonçalves Fiqueli

Seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Rodes, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 21/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 22/02/2026, pelas 07:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Campanário, 21 de fevereiro de 2026