Os familiares da senhora Adriana Clara Pereira dos Reis vêm, por este meio,manifestar o seu profundo agradecimento a todos quantos acompanharam o seu funeral, bem como àqueles que, de alguma forma, lhes manifestaram apoio, carinho e solidariedade neste momento tão difícil de separação física.

Informam que será celebrada missa de 7º Dia hoje, quarta-feira, pelas 19h30, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo antecipadamente a todos quantos se unirem a esta celebração.

Campanário, 18 de fevereiro de 2026