Adelino Figueira da Silva

A sua família participa o falecimento do seu querido parente, residente que foi ao Caminho Antigo da Terra do Galo, Achada do Til, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, São Vicente, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu querido parente, prestando-lhe assim a sua última homenagem.

No domingo (02-11), pelas 11:30 horas, na referida Igreja, haverá missa de 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta eucaristia.

São Vicente, 29 de outubro de 2025