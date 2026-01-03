Sua esposa, filhas, genros, netos, bisneto, irmãs, cunhada, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Abílio Pestana Pereira, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 03 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 08:30h e as 09:15h, saindo de seguida com destino à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família pede a quem for acompanhar o funeral vestir uma peça de roupa de cor branca.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 04 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, pelas 10:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 3 de janeiro de 2026