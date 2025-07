Abel Augusto Garcia Dantas

Informamos que a sua Transladação / Repatriamento realizar-se-á esta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, saindo da Morgue do G.M.L.F., do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00h, para o Aeroporto Internacional da Madeira, Cristiano Ronaldo, via Aeroporto Internacional de Orly, Paris, França, a fim de ser sepultado no Cimetierre de Plailly, Paris. A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Ribeira Brava, 11 de julho de 2025