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PSP aguarda pelo acórdão do tribunal para decidir sobre agente que matou Odair Moniz

    PSP aguarda pelo acórdão do tribunal para decidir sobre agente que matou Odair Moniz
Lusa

Nacional
Data de publicação
15 Junho 2026
18:29

A PSP aguarda pelo conhecimento formal do acórdão do tribunal para decidir sobre o regresso à Polícia do agente que matou Odair Moniz e hoje foi condenado a três anos e seis meses de pena suspensa.

“Aguardamos pelo conhecimento formal da decisão judicial”, disse à Lusa o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Sérgio Soares, questionado sobre o eventual regresso do agente Bruno Pinto à PSP.

O agente tinha como uma das medidas de coação a suspensão de funções e o tribunal remeteu hoje para a PSP a decisão sobre se Bruno Pinto pode ou não voltar à Polícia.

O agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, Amadora, em outubro de 2024 foi hoje condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, com o tribunal a considerar que não existiu nenhuma faca.

A leitura do acórdão decorreu hoje, no Tribunal de Sintra, tendo o coletivo de juízes dado como provada a maior parte dos factos que constam na acusação do Ministério Público e, em relação à existência de um punhal, o tribunal considerou que “foi produzida prova abundante de que Odair não tinha qualquer faca”.

A juíza considerou que “houve uma legitima defesa, mas com excesso de meios”.

O Ministério Público tinha pedido a suspensão do exercício de funções, mas o tribunal entendeu hoje não ser competente para tal avaliação, remetendo a decisão de suspensão para a PSP.

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) tem também a decorrer um processo disciplinar contra o agente da PSP.

A defesa do polícia admitiu hoje recorrer da decisão, acrescentando que ter-se-ia “feito justiça” se Bruno Pinto tivesse sido absolvido por “aplicação do princípio da legítima defesa putativa”.

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