A Cerimónia de Aceitação do 45º Curso de Formação de Inspetores da Polícia Judiciária (PJ) vai decorrer no próximo dia 15 de fevereiro, pelas 15h00, no Auditório 1 da sede da PJ, com a entrega de diplomas e crachás aos 84 inspetores que concluíram o curso com aproveitamento.

Estes 84 inspetores, com idades compreendias entre os 23 e os 39 anos, irão, agora, ser colocados nas várias unidades da PJ, reforçando, assim, a capacitação desta polícia na investigação criminal.

A maioria dos novos elementos são licenciados em Direito, Criminologia, Ciências Forenses e Criminais e Ciências Militares na Especialidade de Segurança.

Em termos geográficos, 45 são da zona de Lisboa, 9 são do Porto e 8 são de Braga. Os restantes vêm dos Açores, Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Madeira, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O curso iniciou-se a 22 de maio de 2023 no Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais e concluiu-se a 31 de janeiro de 2024.