Os adeptos portugueses estão confiantes numa vitória da equipa das ‘quinas’ frente à República Checa, no jogo de estreia no Euro2024 de futebol, que vai decorrer hoje em Leipzig, na Alemanha.

No exterior da Red Bull Arena, os adeptos das duas seleções, com os checos em aparente maioria, vão aguardando por entrar no estádio, num ambiente tranquilo, saltando à vista o elevado número de apoiantes da seleção lusa que são oriundos de outros países.

Chris, a mulher e os dois filhos são alemães mas estão equipados a rigor, com camisolas de Portugal, cachecóis e pinturas faciais, num apoio à formação das ‘quinas’ que se deve a apenas um fator: Cristiano Ronaldo.

“Sim, estamos aqui a apoiar Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, é o efeito Ronaldo. Vamos estar em outros jogos de Portugal, até porque o meu filho é um grande fã de Ronaldo”, disse à agência Lusa.

Para o jogo de hoje aposta num confortável 5-0, com Ronaldo a marcar “pelo menos dois”, manifestando ainda o desejo de ver uma final entre a Alemanha e a equipa portuguesa em Berlim.

Já Ricardo Valentim, português que viajou de Elvas com um amigo para assistir aos dois primeiros jogos de Portugal, hoje com os checos e na segunda jornada do Grupo F com a Turquia, acredita no triunfo, mas tem algumas dúvidas depois da derrota no particular com a Croácia.

“Tenho algumas reticências depois do jogo com a Croácia, mas acredito que já corrigiram tudo o que havia por corrigir e que a perder que sejam nesses jogos particulares”, afirmou.

Apesar da dúvida, confia que Portugal vai vencer hoje por 3-1, salientando a importância de ganhar o agrupamento para “evitar adversários mais difíceis nos jogos a eliminar”.

Um pouco mais ao lado, já perto dos acessos ao estádio, três adeptos oriundos da China vão tirando fotografias e treinando os festejos de Ronaldo. Todos estão equipados a rigor e todos a envergar a camisola 7 da seleção das ‘quinas’.

Apesar de a tarde estar quente em Leipzig, a meteorologia indica para a forte possibilidade de chuva e trovoada durante a partida, com as nuvens cinzentas a ameaçaram já, quando estamos a mais de quatro horas do início da partida.

Portugal estreia-se hoje no Euro2024 de futebol, com um duelo frente à República Checa, em Leipzig, na Alemanha, no dia em que arranca o Grupo F e em que fica fechada a primeira jornada da fase de grupos.

A seleção nacional entra em campo às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Red Bull Arena, numa partida que será dirigida pelo italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).