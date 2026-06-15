Irão: Acordo entre Washington e Teerão foi assinado eletronicamente

O acordo-quadro entre Estados Unidos e Irão para terminar as hostilidades foi assinado eletronicamente pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, revelou hoje um alto responsável dos EUA.

Ao abrigo deste acordo, que também teve a assinatura do vice-presidente dos EUA, JD Vance, Trump assegura que o estreito de Ormuz estará “totalmente aberto” na próxima sexta-feira, data prevista para a ratificação formal pelas duas partes e, segundo a mesma fonte, o líder norte-americano optou por assinar pessoalmente o documento para demonstrar o seu envolvimento direto no processo.

A mesma fonte, que falou sob condição de anonimato, indicou que a troca formal de mensagens entre Washington e Teerão para consolidar o fim das hostilidades e desbloquear a navegação no leste do estreito de Ormuz deverá ocorrer nas próximas 24 a 48 horas.

O responsável informou ainda que o memorando de entendimento servirá de base às negociações técnicas destinadas a concretizar os compromissos assumidos pelas duas partes.

“O Presidente quis assiná-lo pessoalmente, porque queria demonstrar o seu sacrifício pessoal na procura de um resultado favorável”, afirmou o responsável, referindo-se a Donald Trump.

Trump abordou o tema pouco depois de chegar a Évian para participar na cimeira do G7.

Ao lado do Presidente francês, Emmanuel Macron, o chefe de Estado norte-americano acrescentou que o texto integral do acordo negociado com o Irão poderá ser tornado público após a cerimónia de assinatura em Genebra, na próxima sexta-feira.

O entendimento alcançado entre Washington e Teerão visa colocar fim ao recente conflito regional e inclui medidas para restaurar a segurança da navegação no Golfo, bem como o lançamento de novas negociações sobre questões bilaterais, incluindo o programa nuclear iraniano.