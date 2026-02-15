O que achou do desfile de Carnaval?

A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
Era uma vez um país em forma de retângulo continental com dois arquipélagos.
Era um país com gente dentro. Um país com história. Que deu novos mundos ao...
Há decisões políticas que revelam visão estratégica. E há outras que expõem amadorismo e uma preocupante inversão de prioridades. A intenção do Governo...
Ao longo da minha vida profissional, foram vários os conflitos, reconciliações ou novos “amanheceres” que assisti numa partilha de uma Herança.
Normalmente,...
DO FIM AO INFINITO
Houve um tempo em que ele leu muitos livros, muitos mesmo, e vagueou sozinho pelo mundo. Viveu alguns anos assim e lutava desalmadamente para esquecer...
Concluído o processo eleitoral presidencial, é tempo de arrumar a casa. Na Madeira, fala-se já, sem reservas, sobre o próximo Representante da República....
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O deputado do Juntos Pelo Povo na Assembleia da República, Filipe Sousa, manifestou condolências às vítimas das recentes tempestades que, nas últimas duas...
A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu, na manhã deste domingo, uma Missa Solene evocativa do Dia Internacional da Criança com Cancro,...
O Presidente da República promulgou um diploma do Governo que regula as regras de titularização de créditos, indica uma nota publicada hoje no site da...
Esta é a pergunta que o JM faz hoje aos leitores, com quatro hipóteses de resposta e com possibilidade de acolher comentários.
Partilhe a sua opinião sobre...
Em partida relativa à 22.ª jornada da Liga Portugal 2, o Marítimo venceu na manhã deste domingo em Vizela, por 3-0, com três golos na segunda parte.
O...
A Força Aérea Portuguesa realizou, na manhã de ontem, o transporte urgente de dois doentes entre ilhas do arquipélago da Madeira.
Segundo informação divulgada...
A reconstrução do edificado na Diocese de Leiria-Fátima vai custar pelo menos 12 milhões de euros, após cerca do metade do património ter sido atingido...
O rio Tejo já está a regressar ao seu leito, mas há áreas na Lezíria ainda inundadas, onde é necessário tempo para a água evaporar e a situação normalizar,...
O líder do Juntos Pelo Povo, Élvio Sousa, defendeu este domingo a extensão do subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da Região, incluindo os...
Uma viatura foi consumida pelas chamas este sábado, nos Prazeres, Calheta.
O alerta foi dado pelas 16h00 aos Bombeiros Voluntários da Calheta, sendo que,...