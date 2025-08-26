Violência doméstica

PALAVRAS APENAS
Não sei se damos pelos milagres de cada dia. Estamos tão focados no mal que (nos) acontece ou no que pode vir a acontecer, que nos esquecemos de perceber...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Talvez uma das maneiras de não nos guerrearmos seja saber mais do outro, colocarmo-nos na sua pele, reabrirmos as histórias não resolvidas da História...
O calor de agosto continua a fazer-se sentir como é normal nesta época, os avisos que a meteorologia anuncia, não são mais do que o confirmar de que estamos...
Estamos num momento controverso, no que respeita, às decisões e propostas colocadas na mesa pelo fantástico governo português eleito pelo povo!
E claro...
Há gente que arranja desculpa para tudo. O meu pai, por exemplo, gosta que o sirvam. Invariavelmente, a minha mãe faz-lhe o prato. E igualmente de forma...
Sempre me pelei com um medo medonho dessas cadelas. Lembro-me da senhora Virgínia “dei Lopes” contar histórias de feiticeiras, de pé, junto ao jardinzinho,...
Lembram-se daqueles domingos de verão feitos de dias grandes, preenchidos com almoços caseiros em família, tardes de conversas longas e biscas com sinais...
A responsabilidade pelo momento que vivemos é, inevitavelmente, coletiva.
Não é fruto de um dia, nem de um só partido, nem apenas de quem nele votou. É...
Esta semana marcou o limite para a entrega de listas às Eleições Autárquicas. Assistiu-se ao habitual desfile de candidatos, com direito às fotografias...
DO FIM AO INFINITO
Eu e a minha irmã desmanchávamos todos os brinquedos que nos ofereciam quando éramos miúdos. Todos sem exceção. Não se tratava de destruir, mas de desconstruir,...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
O corpo do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria, chegou ao início desta tarde ao cemitério de São Martinho, onde ficará sepultado.
O cortejo fúnebre...
O bispo de Leiria e Fátima, D. José Ornelas considerou que D. Teodoro de Faria é um homem na história da Madeira e do Mundo. “Foi uma mente muito aberta...
’Obrigado D. Teodoro’, estas apenas as palavras do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, que esteve, hoje, na Sé, na cerimónia das...
O JM publica, hoje, um inquérito cujo tema é o da violência doméstica. A questão- como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?- convida o...
O Irão declarou hoje estar a negociar para impedir que os países europeus acionem, no outono, o mecanismo de restabelecimento das sanções internacionais...
‘Machico Classic Car Fest’, assim se intitula a exposição que se realiza, domingo, 31 de agosto, em Machico e até, até o ano passado, tinha o nome de ‘Drive...
Há mais informação da ocorrência que mobilizou, esta manhã, o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil e de 3 corporações de bombeiros da Região....
A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se, em sessão ordinária, no próximo dia 3 de setembro, pelas 9 horas. Na Ordem de trabalhos, segundo uma nota divulgada...
candidata do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, reuniu-se, ontem, com o Sindicato dos Motoristas e Metalúrgicos...
A Polícia de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão a prestar socorro na viaexpresso entre a Cancela e a Camacha mas, até...