Bom dia e bom fim de semana!

- Pelas 11h00, na Sé do Funchal, tem lugar a missa que assinala os 100 anos da chegada à Madeira da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria.

- O Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresenta na Assembleia Legislativa da Madeira, às 11h30, o ‘Ciclo de Recitais Comentados’, com o Estúdio de Ópera e Teatro Musical.

- No Madeira Shopping, às 11h30, atua o Combo Jazz, integrado no projeto ‘Cultura no Centro’ uma parceria entre o Conservatório e o Centro Comercial.

- O presidente do Governo Regional apresenta, às 11h30, o projeto de construção do novo nó rodoviário de Santo António, junto à Rotunda Madre Virgínia, no Funchal.

- Às 15h00, no Colégio dos Jesuítas, é inaugurada a exposição ‘To measure currents, you need three basic tools’, das artistas Teresa Arega e Carolina Grilo Santo.

- É noite do Cortejo Alegórico no Funchal, onde participam cerca de 1.500 foliões, distribuídos por 13 trupes. A partir das 20h00, entre a Avenida Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, pode assistir e ouvir os sons e os ritmos vibrantes do Carnaval misturados com muita cor, pedras, plumas e glamour.