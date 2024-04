Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta-feira, 4 de abril.

Céu em geral pouco nublado, aumentando de nebulosidade no final do dia. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante sul. Pequena subida da temperatura máxima.

Temperatura máxima de 21º e mínima de 14ºC.

Estado do mar: costa norte - ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros. Costa sul - ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros. Temperatura da água do mar: 19/20ºC.