A freguesia do Imaculado Coração de Maria acolhe, nos próximos dias 19, 21 e 22, o ‘Funchal Folk – Arraial do Mundo’, um evento internacional de folclore que a Junta local promove no adro da Igreja Paroquial.

Este grande evento integrará também o programa comemorativo que a paróquia está a preparar em honra de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento, agendado para os dias 23, 24 e 25.

O ‘Funchal Folk – Arraial do Mundo’ é um evento de cariz internacional, que tem como objetivo promover e compartilhar tradições e folclore de diversas nações, fortalecendo a amizade entre os países e a identidade cultural de cada um.

Pela primeira vez na freguesia, o evento vai contar com a participação de grupos do México, Lituânia, Espanha (Canárias), Letónia e Polónia, além de uma representação nacional, da Casa do Povo de Ponte de Sôr.

A organização técnica da iniciativa está a cargo do Grupo Folclórico Monteverde, com quem o presidente da Junta, Pedro Araújo, reuniu na manhã desta terça-feira para ultimar pormenores diversos. O ‘Funchal Folk – Arraial do Mundo’ promete ser uma celebração muito animada e diversificada da cultura e tradição folclórica, que é transmitida através de sucessivas gerações, com grande importância na identidade de um povo.