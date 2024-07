Euro2024: Inglês Michael Oliver é o árbitro do jogo entre Portugal e França

O inglês Michael Oliver é o árbitro do jogo de sexta-feira entre Portugal e França, dos quartos de final do Euro2024 de futebol, a disputar em Hamburgo, informou hoje a UEFA.

Oliver, de 39 anos e árbitro internacional desde 2012, terá como assistentes os também ingleses Stuart Burt e Dan Cook, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o neerlandês Pol van Boekel, coadjuvado por David Coote e Tomasz Kwiatkowski.

Este será o quarto jogo que Michael Oliver irá arbitrar no Europeu, que decorre na Alemanha, depois de ter estado no Espanha-Croácia (3-0) e Eslováquia-Ucrânia (1-2), na fase de grupos, e no Alemanha-Dinamarca (2-0), nos oitavos de final.

Portugal chegou aos ‘quartos’ depois de eliminar a Eslovénia no desempate por grandes penalidades (3-0, após o 0-0 no final do prolongamento), enquanto a França afastou a Bélgica (1-0), com um autogolo do defesa ex-benfiquista Jan Verthongen.

O jogo de sexta-feira entre Portugal e França está agendado para o Volksparkstadion, em Hamburgo, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).