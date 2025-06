Uma criança com idade aproximada aos 3 anos foi atropelada, esta manhã, na rua José Joaquim da Costa, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Para o local, saíram duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Uma para socorrer a criança, com ferimentos ligeiros e que foi transportada, ainda assim, ao hospital dr. Nélio Mendonça.

Outra para socorrer a condutora que, embora sem ferimentos, ficou em choque, e foi transportada ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos. Juntamente com as duas ambulâncias, saíram cinco elementos da corporação, os quais já regressaram ao quartel.