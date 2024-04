Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 9h00, no salão nobre do edifício Paços do Concelho, com 4 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 10h15 a sede da Direção Regional dos Transportes Terrestres, à Rua do Seminário, nº 21. Mais tarde, pelas 11h00, o presidente do Governo Regional estará presente na cerimónia comemorativa da ‘Revolta da Madeira’, que decorre no Largo Charles Conde de Lambert, no Funchal.

* O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza hoje, dia do 83.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro, às 11h00, a inauguração do seu novo ‘Front Office’, no Edifício Elias Garcia I, Bloco II, Loja 1. Durante este evento será também apresentada a 11 edição da Bolsa Rubina Barros 2024.

* Pelas 11h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação do AGIM CUP 2024 - Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, que terá lugar entre os dias 5, 6 e 7 de abril, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo.

* A Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia de Machico e o Movimento ‘Cidadãos Por Machico’ - Terra de Abril, promove ao longo do mês de abril um conjunto de iniciativas com vista a assinalar o 50º aniversário do 25 de Abril. O programa inicia-se hoje, com a apresentação do letreiro ‘Machico - 25 de Abril’, na Praça do Fórum.

* Realiza-se pelas 17h00 a conferência de imprensa de apresentação da XII edição do Torneio Madeira Jovem Futebol, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

* No âmbito das atividades de treino operacional da Zona Militar da Madeira, os militares do Pelotão de Polícia do Exército vão realizar sessões de tiro em ambiente noturno. A execução será esta noite, entre as 21h00 e as 23h00, englobando disparos com diversas armas e decorrerá na carreira de tiro e no campo de futebol do RG3, em São Martinho.