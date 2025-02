A 15 de outubro de 2024, arrancava um novo projeto do JM e da rádio JMFM. Foi transmitido o primeiro episódio do podcast ‘Erasmus + Ação’. E com uma estreia em grande, já que contou a coordenadora geral da Agência Nacional Erasmus +. Na conversa com Marina Silva, Carla Ruivo elogiou o interesse que a Região tem demonstrado neste programa, estando aprovados dois milhões de euros em candidaturas.