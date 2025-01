O episódio do podcast ‘Erasmus + Ação’, de dia 14 de novembro, a 3.ª edição da publicação, contou com a participação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos. A instituição foi representada pela aluna Jaqueline Nunes e pela docente Paula Araújo, numa conversa conduzida por Marina Silva. Um dos temascentrais foi a propósito da deslocação à Roménia e na aprendizagem retirada sobre essa cultura.