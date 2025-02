O episódio do podcast ‘Erasmus + Ação’, de dia 5 de dezembro, a 6.ª edição da publicação, contou com a participação da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho. A instituição foi representada pelas alunas Inês Calçada e Valentina Rodrigues, pelo diretor Rogério Queirós e pela professora Liliana Camacho, numa conversa conduzida por Marina Silva. Um dos assuntos foi mesmo o bullying, recordando o tema conversado com parceiros da Turquia, Roménia e Letónia.