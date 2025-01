A Associação ‘Poiomar’ foi a convidada em estúdio para mais um episódio de ‘Erasmus + Ação’, com condução de Marina Silva. Telmo Costa e Carolina Jesus divulgaram dois projetos com o apoio do programa europeu. ‘Routes’ é o projeto a ser desenvolvido no sítio dos Anjos, na Ponta do Sol, para mostrar a residentes e visitantes aquele local entre o mar e os poios. No universo Erasmus, é dinamizado ainda um projeto intergeracional com utentes do Lar da Tabua.