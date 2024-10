A Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira (CCV-UMa) organiza no próximo dia 13 de novembro, das 16h às 18h, a Ação de Formação: Ser Voluntário, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico e cofinanciado pelo projeto ‘UMa Promoção de Sucesso’ - Impulso MAIS Digital – PRR.

A formação está estruturada numa lógica de participação dinâmica dos formandos e procura dotar os voluntários de conhecimentos e ferramentas que os ajudem a intervir em programas de voluntariado, bem como contribuir para a participação e valorização dos estudantes em programas de voluntariado junto da comunidade local. Convida igualmente a conhecer o conceito, enquadramento legal e regulamentar de Ser Voluntário, as motivações e interesses para o Voluntariado, os valores subjacentes ao voluntariado e, ainda, os dilemas éticos.

Esta ação vai decorrer em formato presencial, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e será dinamizada por Edite Oliveira, Psicóloga e Docente Universitária, Coordenadora do Gabinete de Desenvolvimento Humano da Universidade Nova de Lisboa (UNL), Presidente da Comissão Coordenadora da R-VES - Rede de Voluntariado no Ensino Superior, Representante da UNL no ORSIES - Observatório da Responsabilidade Social e Instituições de Ensino Superior e Membro do EVI-DEMS - Enhancing Volunteer Impact - Developing European Management Standards.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória, até 10 de novembro, através do link https://tinyurl.com/3tpsvkmk,e limitada a 40 participantes (30 vagas para estudantes da UMa e 10 para outros membros da comunidade académica ou externos).

Além da emissão de certificado de participação, a formação, com uma duração de 4,5 horas, será proposta como atividade para aditamento ao diploma académico da UMa.

Esta ação de formação dá continuidade aos seminários UMa Ação Voluntária - edições I e II - promovidos pela CCV-UMa, nos dias 25 de setembro e 23 de outubro, com a participação de várias instituições e atores envolvidos em programas de voluntariado.

Ao incentivar a participação ativa em ações de voluntariado, a Universidade da Madeira reforça o seu compromisso com a promoção de valores como solidariedade e cidadania ativa, além do desenvolvimento pessoal e cultural da sua comunidade.