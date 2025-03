A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço conquistou o primeiro lugar na segunda edição do concurso regional “Educação para os Media”, na categoria de Reportagem do 3.º Ciclo e Secundário, que decorreu a 26 de março, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro.

O concurso, promovido pelo Programa Educamedia, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, teve como tema “Consumo e Publicidade” e destacou trabalhos que refletissem sobre o impacto da comunicação e do marketing na sociedade.

A reportagem “Scammed”, realizada pelos alunos do Curso de Educação e Formação (CEF), de Operador de Informática, foi a grande vencedora na referida categoria, cujo foco incidiu na publicidade enganosa. Miguel Dias, um dos alunos protagonistas, foi também selecionado para ser repórter do evento, onde teve a oportunidade de evidenciar o seu talento na área da comunicação.