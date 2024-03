A ‘Semana das Profissões’ invadiu a Escola Bartolomeu Perestrelo, entre segunda e sexta-feira. Cada dia foi dedicado a um grupo profissional, incluindo comunicação social, PSP, juristas e bombeiros, técnicos e assistentes operacionais e profissionais de saúde.

A iniciativa procurou, junto dos alunos do 9.º ano, proporcionar um “contacto mais próximo com algumas profissões”, lê-se em nota enviada à redação.

Foi Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, o responsável pela abertura do evento. Na ocasião, destacou a “importância do trabalho para a realização pessoal”, a par da sua relevância para o “desenvolvimento da sociedade”.

Por seu turno, Paula Cardoso, presidente do conselho executivo do estabelecimento de ensino, abordou a iniciativa como um meio de orientação da vocação profissional dos alunos, elogiando a ação levada a cabo pela professora Lídia Araújo.

Ademais, o projeto integrou também uma ação de sensibilização sobre segurança rodoviária, com especial enfoque no automobilismo, que se realizou na quarta-feira, contando com o apoio da Junta de Freguesia local.

Deste modo, ao longo de cinco dias, 22 profissionais de distintas áreas falaram do seu percurso de vida, partilhando aspetos específicos da sua atividade e respondendo a várias dúvidas e questões que foram sendo colocadas pelos estudantes.