A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco venceu a I Edição do Concurso Educação para os Media – ‘Cidadania Digital’, na categoria Vídeo Promocional – 3º Ciclo e Ensino Secundário, organizado pela Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia/Direção Regional de Educação (DRE), através do Programa EDUCAmedia, da Divisão de Recursos Educativos Digitais.

O trabalho vencedor, intitulado ‘STOP Cyberbullying’, foi realizado pelos alunos que frequentam o ‘Projeto Cinema e Arte Digital’, coordenado pelo professor Bernardo Pereira.

Eduarda Caires, Joana Silva, Mónica Jardim, Rodrigo Correia, Shawn Silva, Sofia Ferreira e Tiago Lucas foram os alunos envolvidos na realização do projeto.

O evento de apresentação e revelação dos vencedores nas diferentes categorias decorreu na passada quinta feira, dia 14 de março, pelas 10h30, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, onde alunos de diversas escolas da Região assumiram o papel de jornalistas, pivots e repórteres num grande noticiário escolar, transmitido em direto.

O evento contou com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do diretor do Diário de Notícias, Ricardo Oliveira.

Com o tema ‘Cidadania Digital’, este concurso, na sua primeira edição, “visou incentivar o uso responsável e ético da tecnologia, tanto no mundo físico como no digital”, conforme pode ler-se em comunicado de imprensa.

“A iniciativa reconhece a importância da internet na formação de cidadãos críticos e conscientes, promovendo a reflexão sobre direitos e deveres no mundo virtual”, conclui a mesma nota.