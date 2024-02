Na senda da comemoração de meio século desde a Revolução dos Cravos, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco debateu, na passada sexta-feira, dia 2 de fevereiro, a ‘A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril’, tendo para tal contado com a presença de Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional, e José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Conforme realça uma nota enviada à redação, esta iniciativa enquadra-se no âmbito de mais uma edição do Encontro de História Regional e Local na Escola (HRL), dinamizada pelo Projeto de História da Madeira e destinada a docentes, investigadores, agentes culturais e todo o público interessado nestes temas.

Para a discussão deste tema, esta sessão contou com a presença de diversos oradores, tais como Guida Vieira, Ricardo Oliveira, Bernardo Martins, Agostinho Soares e Mónica Vieira, que, de acordo com este estabelecimento escolar, trouxeram visões diferentes sobre o acontecimento que há 50 anos devolveu a democracia a todos os portugueses.

“Com a experiência, conhecimento e perspetiva pessoal de cada um dos convidados foi possível conhecer a sua visão sobre os acontecimentos da revolução de 1974 e o seu impacto na Madeira, na vida dos madeirenses e na tão almejada autonomia regional”, pode ler-se na mesma nota, que destacou ainda a participação da Tuna de Câmara de Machico, que encerrou em grande o primeiro dia de trabalhos.

Já na manhã do dia seguinte, 3 de fevereiro, a iniciativa prosseguiu na Assembleia Legislativa Regional, com uma visita guiada a todos os espaços da casa da democracia regional e que culminou no hemiciclo.

Em 2025, o Projeto de História da Madeira compromete-se a continuar o importante trabalho na divulgação, valorização e estudo da História Regional e Local, organizando, entre muitas outras atividades, o XI Encontro de HRL na escola.