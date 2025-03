A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) celebrou, na passada quarta-feira, dia 26 de março, apresentou uma nova mascote, o ‘Sr. Positivo’.

A cerimónia decorreu na sala de sessões do estabelecimento de ensino e contou com a presença de todos os elementos do Conselho Executivo, de alunos, professores, funcionários e demais membros da comunidade escolar.

“O ‘Sr. Positivo’ é o símbolo central do projeto ‘Escola Positiva de Todos e Para Todos’, uma iniciativa que visa fomentar valores essenciais como respeito, empatia, otimismo e resiliência no ambiente escolar. Este projeto nasceu da observação de desafios como a desmotivação dos alunos, dificuldades em disciplinas específicas e a necessidade de reforçar competências socioemocionais. A mascote surge, assim, como um lembrete constante da importância de atitudes positivas e colaborativas no quotidiano escolar”, esclarece o presidente do estabelecimento de ensino, em comunicado.

Durante a cerimónia de apresentação, a comunidade escolar foi brindada com uma atuação especial: uma canção dedicada à Escola Positiva, com quadras escritas pelas alunas Margarida Andrade e Helena Gomes, da turma 4 do 12.º ano de escolaridade, e composição do professor de Educação Musical João Paulo Silva. A interpretação esteve a cargo do Coro ‘Vozes Zarco’.

Este Coro interpretou também o Hino da EBSGZarco, ‘Sê o sonho ganhador’, com letra do professor António Castro e música da professora Maria João Caires, e o tema ‘Imagine, de John Lennon.

Com a introdução do ‘Sr. Positivo’, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco reafirma “o seu compromisso em promover um ambiente educativo mais inclusivo, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos seus alunos, preparando-os não apenas academicamente, mas também como cidadãos conscientes e empáticos”.