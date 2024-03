A Escola Básica Integrada com Pré-Escolar da Lombada, na Ponta do Sol, recebeu, na passada semana, uma visita do Centro de Recursos para a Educação Especial (CREE), que encabelou uma iniciativa de sensibilização sobre o Espectro do Autismo, junto das crianças do pré-escolar.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este evento, conduzido pela psicóloga Anita Figueira e pela assistente social Maria João Paixão, “teve como objetivo promover a compreensão e a empatia em relação a este transtorno”, tendo ambas as especialistas partilhado conhecimentos e experiências, abordando de forma acessível e educativa os aspetos relacionados com o autismo.

Para além de fornecer informações sobre este espetro, a sensibilização “procurou incentivar o respeito pela diversidade e pela inclusão”.

De acordo com a diretora deste estabelecimento escolar, as crianças participaram ativamente, demonstrando interesse e compreensão, o que realça a importância destas abordagens no ambiente escolar.