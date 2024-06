Foi inaugurada, esta manhã a exposição do concurso de fotografia digital ‘Paisagens da Madeira’, no Espaço EntreArte, junto à entrada da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

A SER, em parceria com o Clube de Cinema e Artes Digitais da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, organizaram o concurso, dirigido às escolas do 3.º ciclo da Região Autónoma da Madeira detentoras de um Clube Europeu, de um Clube de Fotografia ou de outros projetos que disseminem as temáticas europeias, bem como a transformação digital.

A edição deste ano registou 228 fotografias de alunos de 18 escolas da Região, tendo sido selecionadas as 50 mais votadas para serem expostas no espaço EntreArte.

Estão representadas neste concurso a EBS/PE e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco (Porto Santo), a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo, a EB23 Horácio Bento de Gouveia, a EB23 do Caniço, a EB23/PE do Caniçal, a EBS/PE da Calheta, a EBS Gonçalves Zarco, a EBS da Ponta do Sol, a EB123/PE do Porto da Cruz, a EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana), a EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), a EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava), a EB123/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, a EB123 do Estreito de Câmara de Lobos, a EB123/PE de Santo António e Curral das Freiras, a EB123/PE e Creche dos Louros, a EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva e o Colégio Salesianos do Funchal.

Esta exposição, que estará patente até setembro, reflete o olhar criativo dos alunos da Madeira e do Porto Santo, traduzida na sua capacidade de se aventurarem na captação de imagens, naturais e/ou humanizadas, da beleza que carateriza o arquipélago da Madeira.

Foram três alunos que ficaram nos primeiros três lugares e que receberam esta manhã os respetivos prémios, numa cerimónia que contou com a presença do secretário regional de Educação, Jorge carvalho, e do presidente do conselho executivo da escola Gonçalves Zarco, Ricardo Barcelos.

Conheça os três primeiros classificados:

Ana Francisca Gouveia (EBS com Pré-Escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo) - 1.º classificado – 100,00€ em Cartão FNAC e estadia de 1 noite para 2 pessoas, com pequeno-almoço incluído, oferta do grupo Sensa Hotels;

Maria João Ribeiro (EB23 com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo) - 2.º classificado – 75,00€ em Cartão FNAC e 1 inscrição mais 1 mensalidade no Ginásio Platinium.

Rafaela Carolina Rocha (EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia)

3.º classificado – 50,00€ em Cartão FNAC, para além de 2 passeios no Catamarã VMT Madeira.