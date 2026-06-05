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Funchal amanhece com dois navios aportados (com fotos)

    Funchal amanhece com dois navios aportados (com fotos)
    Os navios cruzaram-se com o nosso Lobo Marinho. Luís Fernandes
Lígia Neves

Jornalista

Economia
Data de publicação
05 Junho 2026
10:40

Estão atracados, no Porto do Funchal, dois navios de cruzeiro que se cruzaram, inclusivamente, com o Lobo Marinho.

  • Funchal amanhece com dois navios aportados (com fotos)
    Luís Fernandes

Continua na baía funchalense o Ambience, que se estreou ontem no Porto Santo e chegou à capital madeirense pelas 21h00. Ainda hoje, segue viagem pelas 17h00.

  • Funchal amanhece com dois navios aportados (com fotos)
    Luís Fernandes

Já está manhã, aportou o Celebrity Excel, pelas 07h00, o qual irá pernoitar na Região, com saída prevista para as 17h00 deste sábado.

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