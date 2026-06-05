Funchal amanhece com dois navios aportados (com fotos)

Estão atracados, no Porto do Funchal, dois navios de cruzeiro que se cruzaram, inclusivamente, com o Lobo Marinho.
Continua na baía funchalense o Ambience, que se estreou ontem no Porto Santo e chegou à capital madeirense pelas 21h00. Ainda hoje, segue viagem pelas 17h00.
Já está manhã, aportou o Celebrity Excel, pelas 07h00, o qual irá pernoitar na Região, com saída prevista para as 17h00 deste sábado.
DO FIM AO INFINITO
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Não penso...
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PALAVRAS APENAS
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ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
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Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
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Chegou hoje ao fim o Congresso Internacional alusivo aos 500 anos do Padre Manuel Álvares, S.J..
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Há uma boa novidade para as famílias e empresas madeirenses, ao nível do tarifário de combustíveis, para vigorar na Região na próxima semana, entre os...
O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal vai apresentar, na próxima reunião deste órgão autárquico, duas propostas para melhorar...
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A competição internacional reunirá cerca de...