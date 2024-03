Os dois navios que hoje acostaram no cais sul do porto do Funchal, ‘Iona’, que está a fazer o itinerário do corredor atlântico, e ‘Mein Schiff 1’ que está posicionado na rota da CAI, ‘Cruise Atlantic Islands’, estão a movimentar um total de 11.098 pessoas, sendo 8.428 passageiros.

O ‘Iona’ chegou de madrugada de Southampton, com 5.373 passageiros e 1.641 tripulantes. Fica 13 horas na Madeira e sai às 16h30, para Canárias.

O Funchal é a segunda escala deste navio que iniciou este cruzeiro de 14 noites, no passado sábado em Southampton, seguindo-se depois do Funchal, Tenerife, Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem no próximo dia 30 deste mês de março.

Por seu turno, o ‘Mein Schiff 1’ atracou ontem à noite, no porto do Funchal para uma escala de 39 horas que incluem duas pernoitas.

Veio de Las Palmas, com 3.055 passageiros e 1.029 tripulantes. Tem saída prevista para as 14h00 de amanhã, para a ilha de La Palma, próxima escala deste cruzeiro de 7 noites que visita também Tenerife e Fuerteventura, regressando ao porto de origem, Las Palmas, término deste cruzeiro que acaba no próximo domingo.