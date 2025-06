A Conforama, empresa de venda de equipamentos e decoração para o lar, com lojas em Portugal e Espanha, registou “um crescimento superior a 87% na categoria de jardim”, durante os primeiros meses de 2025.

Em comunicado, a empresa, que tem uma loja nos Viveiros, no Funchal, destacou hoje que “em Portugal, entre janeiro e maio, a marca duplicou as vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, com um aumento médio de 87%”.

De acordo com a informação enviada à nossa redação, “este impulso deve-se, por um lado, a uma nova estratégia de comercialização da Conforama, que permitiu estender a campanha de jardim às 12 lojas físicas em Portugal – face a 50% no ano passado, em alguns casos de forma muito residual. Por outro lado, a integração da empresa no Grupo XXXLutz permitiu à Conforama reforçar a sua cadeia logística e garantir uma maior disponibilidade deste tipo de produto”.

Segundo Iván Díaz, responsável da área de Jardim da Conforama, “este crescimento reflete a nossa forte aposta numa categoria com grande potencial como é o jardim. Ao mesmo tempo, evidencia o crescente interesse dos consumidores em aproveitar as suas casas, especialmente os espaços exteriores com a chegada do bom tempo. Esta tendência está a impulsionar um crescimento constante na categoria. A nossa estratégia renovada, baseada numa oferta atrativa e acessível em todos os pontos de venda, está a conectar-se perfeitamente com as novas necessidades e hábitos de consumo.”

Apesar de a Conforama contar com várias categorias com maior amplitude e profundidade de mercado, como sofás, descanso, cozinhas ou decoração, a linha de jardim está a ganhar relevância dentro do portefólio da empresa.

O comunicado não clarifica, contudo, o desempenho da loja do Funchal nesta categoria. Apenas refere que, após uma estratégia renovada e o crescente interesse dos consumidores pelos espaços exteriores, os produtos de jardim no global duplicaram o seu peso em relação a 2024 e já representam 1% da faturação total da marca.

As previsões da empresa para 2026 apontam para uma nova duplicação deste crescimento, o que contribuirá para a consolidação da categoria, com um forte potencial de desenvolvimento.