Comprar sozinho um T0 na Madeira exige o rendimento mais alto do País: 49,4 mil euros

Quem vive sozinho e pretende comprar um T0 na Madeira tem de receber, em média, o rendimento anual mais alto do Pais: 49,4 mil euros líquidos. Isto sem contar com o valor da entrada necessária.

Dados divulgados esta manhã, pelo portal Idealista, referem que a Região é, inclusivamente, mais cara que distritos como Lisboa (47.520 euros), Setúbal (34.440 euros) e Porto (32.920 euros).

Já no caso do arrendamento, a capital do País surge com o maior esforço financeiro, sendo que uma pessoa sozinha tem de auferir 40.000 euros líquidos anuais. Ainda assim, segue-se novamente a Madeira no top, em segundo lugar, com uma média de 36.800 euros.

Quando a análise recai sobre as cidades, o Funchal é efetivamente onde se torna necessário auferir o rendimento mais elevado para comprar um T0 sozinho: 53.880 euros líquidos anuais.

No arrendamento, por cidades, o Funchal ocupa o segundo lugar do ranking, com um valor de 36.800 euros.

É, de sublinhar, que no País, a média do rendimento para comprar um espaço desta tipologia é de 33.680 euros líquidos por ano e para alugar 34.800 euros.

Para Ruben Marques, porta-voz do idealista, “ quem pretende viver sozinho enfrenta um esforço financeiro muito elevado para aceder à habitação. O facto de ser necessário um rendimento superior para arrendar um T0 do que para o comprar evidencia a pressão que continua a existir sobre a oferta de casas mais pequenas em Portugal”.