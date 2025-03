Um grupo de nove agentes de viagens está a visitar a Madeira, no âmbito de uma iniciativa da agência Lusanova, em parceria com a Associação de Promoção da Madeira (APM).

Os agentes da Top Atlântico, acompanhados por Francisco Álvares, da Lusanova, e por Catarina Pereira, da APM, estão a ter a oportunidade de explorar as principais atrações da ilha ao longo deste fim de semana.

O grupo ficará hospedado no Dreams Madeira Resort Spa & Marina, no Caniçal, tendo no programa uma visita às vinhas da Quinta do Barbusano, um Jeep Tour para descobrir a natureza única da Madeira e a participação no emblemático cortejo alegórico, este sábado à noite.